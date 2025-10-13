I camion di aiuti per Gaza presi d' assalto

I palestinesi nella Striscia di Gaza si sono affollati intorno ai camion di aiuti umanitari arrivati a Khan Younis. Diversi camion hanno attraversato le macerie mentre i palestinesi si affrettavano a salire a bordo e a prendere i sacchi con gli aiuti. Gli autisti suonavano il clacson mentre i veicoli venivano presi d'assalto dalla folla. Oggi circa 400 camion provenienti dall'Egitto sono stati sottoposti a ispezioni israeliane prima di essere autorizzati ad entrare nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

