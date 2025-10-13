I 735 giorni che hanno raso al suolo Gaza | stenti fame raid e bombe Gli abbracci e la gioia dopo la tregua

Dopo 735 giorni di stenti, fame, raid e bombe, gli abitanti di Gaza hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo con l’entrata in vigore della tregua. E oggi, dopo quasi due anni di dolore, hanno ritrovato anche attimi di felicità nel vedere amici, figli, sorelle e mariti tornare dalle prigioni israeliane, dove hanno trascorso settimane e mesi in condizioni difficilissime. Alcune famiglie non. 🔗 Leggi su Feedpress.me

