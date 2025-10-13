I 70 anni di Italia Nostra il presidente | Via i tralicci dalle città Liberiamo le facciate dei centri storici

Roma, 13 ottobre 2025 – Le grandi imprese non sono sempre successi economici. Rassicura che alla guida di Italia Nostra ci sia un bocconiano, un professore capace di fare tornare i conti della bellezza. Lo scorso ottobre Edoardo Croci diventava presidente dell’associazione che da 70 anni cerca di strappare all’entropia (o a qualche geometra impazzito) i tesori di questo Paese. Con azioni quotidiane da parte di 10mila volontari e nello spirito di uno dei fondatori, Giorgio Bassani, che avvertiva anche i posteri: “Il patrimonio culturale e naturale è un bene di cui la civiltà tecnologica non può fare a meno, se vuole continuare a esistere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

