I 70 anni di Italia Nostra il presidente | Via i tralicci dalle città Liberiamo le facciate dei centri storici

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 13 ottobre 2025 – Le grandi imprese non sono sempre successi economici. Rassicura che alla guida di Italia Nostra ci sia un bocconiano, un professore capace di fare tornare i conti della bellezza. Lo scorso ottobre Edoardo Croci diventava presidente dell’associazione che da 70 anni cerca di strappare all’entropia (o a qualche geometra impazzito) i tesori di questo Paese. Con azioni quotidiane da parte di 10mila volontari e nello spirito di uno dei fondatori, Giorgio Bassani, che avvertiva anche i posteri: “Il patrimonio culturale e naturale è un bene di cui la civiltà tecnologica non può fare a meno, se vuole continuare a esistere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i 70 anni di italia nostra il presidente via i tralicci dalle citt224 liberiamo le facciate dei centri storici

© Quotidiano.net - I 70 anni di Italia Nostra, il presidente: “Via i tralicci dalle città. Liberiamo le facciate dei centri storici”

In questa notizia si parla di: anni - italia

Debutta in Italia la Renault 5 Turbo 3E ispirata ai rally anni ’80

L’Alta Via della Valmalenco, compie 50 anni: costò (solo) 500 euro. Oggi è parte del Sentiero Italia

Il mezzo secolo in trincea di Leoncavallo: com’è cambiato in 50 anni il centro sociale più famoso d’Italia

Italia Nostra celebra 70 anni di tutela del patrimonio: a Palermo una giornata di studi - Settant’anni di impegno, studio e passione civile per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: 70 Anni Italia Nostra