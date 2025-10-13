I 100 anni del professore Una vita per la musica | E finché posso suono

CASELLE LANDI (Lodi) Un secolo di musica e di vita per Mario D’Amico. Un’esistenza intera dedicata alla musica e alla famiglia, quella del professore di Caselle Landi, che ieri ha tagliato l’invidiabile traguardo dei cent’anni. La festa si è svolta nella sua casa di via Vallazza, accanto alla moglie Luciana, ai cinque figli, ai sedici nipoti - due religiose - e ai bisnipoti, prima di proseguire in agriturismo per un brindisi più ampio. Lucido, ironico e curioso come sempre, D’Amico arrivò a Caselle Landi da Monza nel 1994, scegliendo di stabilirvisi due anni dopo. "Non sopportavo più l’inquinamento, né atmosferico né acustico – racconta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

