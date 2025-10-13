I 100 anni del professore Una vita per la musica | E finché posso suono

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASELLE LANDI (Lodi) Un secolo di musica e di vita per Mario D’Amico. Un’esistenza intera dedicata alla musica e alla famiglia, quella del professore di Caselle Landi, che ieri ha tagliato l’invidiabile traguardo dei cent’anni. La festa si è svolta nella sua casa di via Vallazza, accanto alla moglie Luciana, ai cinque figli, ai sedici nipoti - due religiose - e ai bisnipoti, prima di proseguire in agriturismo per un brindisi più ampio. Lucido, ironico e curioso come sempre, D’Amico arrivò a Caselle Landi da Monza nel 1994, scegliendo di stabilirvisi due anni dopo. "Non sopportavo più l’inquinamento, né atmosferico né acustico – racconta –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i 100 anni del professore una vita per la musica e finch233 posso suono

© Ilgiorno.it - I 100 anni del professore. Una vita per la musica: "E finché posso, suono"

In questa notizia si parla di: anni - professore

Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del "professore"

Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del "professore"

Il caso del professore Loreto ucciso davanti casa, un omicidio rimasto irrisolto da 35 anni

100 anni professore vitaI 100 anni del professore. Una vita per la musica: "E finché posso, suono" - Oltre all’insegnamento si è dedicato alla composizione: pubblica video online . Come scrive ilgiorno.it

Addio ai 100 anni? L’aspettativa di vita rallenta per chi è nato dopo il 1939 - È altamente improbabile che le generazioni nate dopo il 1939 riescano a raggiungere i 100 anni d’età. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: 100 Anni Professore Vita