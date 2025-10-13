Hyundai Ioniq 9 la prova de Il Fattoit – Viaggiare nel silenzio oltre il traffico – FOTO
Il traffico di Porta Maggiore, i clacson, gli autobus che arrancano verso San Giovanni. È qui, nel cuore di Roma, che la nuova Hyundai Ioniq 9 sorprende, perché non c'è rumore, non c'è ansia. Solo silenzio e comfort. Una via di mezzo tra un suv ed una station wagon di taglie XXL lungo oltre cinque metri che scivola via leggero tra le corsie, come se la città avesse rallentato per osservarlo.
In questa notizia si parla di: hyundai - ioniq
