Hyundai Ioniq 9 il test drive del SUV elettrico più grande che c' è con più di 600 km di autonomia e vera culla dell' hi-tech

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo guidato la Ioniq 9, la nuova ammiraglia di casa Hyundai, in un percorso misto a Roma e nei dintorni della Capitale. Scoprendo così un mezzo capiente, molto efficiente e soprattutto pieno di tecnologia che serve.. 🔗 Leggi su Dday.it

Nuova Hyundai Ioniq 3: nuova elettrica in arrivo nel 2026

A bordo della nuova Hyundai Ioniq 9: dal parcheggio all’intrattenimento

Hyundai IONIQ 9 Seed Ball Drone Station, la stazione drone per riforestare le aree colpite da incendi

