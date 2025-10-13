Hyundai Ioniq 9 il test drive del SUV elettrico più grande che c' è con più di 600 km di autonomia e vera culla dell' hi-tech

Abbiamo guidato la Ioniq 9, la nuova ammiraglia di casa Hyundai, in un percorso misto a Roma e nei dintorni della Capitale. Scoprendo così un mezzo capiente, molto efficiente e soprattutto pieno di tecnologia che serve.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Hyundai Ioniq 9, il test drive del SUV elettrico più grande che c'è, con più di 600 km di autonomia e vera culla dell'hi-tech

In questa notizia si parla di: hyundai - ioniq

Nuova Hyundai Ioniq 3: nuova elettrica in arrivo nel 2026

A bordo della nuova Hyundai Ioniq 9: dal parcheggio all’intrattenimento

Hyundai IONIQ 9 Seed Ball Drone Station, la stazione drone per riforestare le aree colpite da incendi

Si può avere a trazione posteriore o integrale da 218 a 428 CV. Dichiara oltre 600 km di autonomia e si ricarica in meno di 25 minuti. Lei è la Hyundai Ioniq 9, un SUV - anche un po’ station wagon, dipende da dove la si guarda - di grandi dimensioni, a sette o - facebook.com Vai su Facebook

Hyundai Ioniq 9, comfort elettrico al servizio del viaggio. Cancella il rumore e percorre circa 600 km con una sola carica #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X

Hyundai Ioniq 9, il test drive del SUV elettrico più grande che c'è, con più di 600 km di autonomia e vera culla dell'hi-tech - Abbiamo guidato la Ioniq 9, la nuova ammiraglia di casa Hyundai, in un percorso misto a Roma e nei dintorni della Capitale. Lo riporta dmove.it

Ioniq 9, il manifesto elettrico di Hyundai: tecnologia, comfort e 600 km di autonomia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ioniq 9, il manifesto elettrico di Hyundai: tecnologia, comfort e 600 km di autonomia ... Scrive tg24.sky.it