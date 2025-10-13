Hostaria Verona 2025 | la città si trasforma nella più grande osteria d’Italia

Appuntidizelda.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre 2025 Verona torna a celebrare la cultura del vino con Hostaria, l’osteria diffusa più grande d’Italia. Un evento che negli anni è diventato un simbolo. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it

hostaria verona 2025 la citt224 si trasforma nella pi249 grande osteria d8217italia

© Appuntidizelda.it - Hostaria Verona 2025: la città si trasforma nella più grande osteria d’Italia

In questa notizia si parla di: hostaria - verona

Hostaria Verona: torna in centro città il Festival del Vino e della Vendemmia

hostaria verona 2025 citt224Olio Garda DOP a Hostaria Verona 2025: un viaggio enogastronomico - L'Olio Garda DOP protagonista a Hostaria Verona 2025 offre un viaggio enogastronomico tra storia e degustazioni. Si legge su gardanotizie.it

Hostaria Verona, Festival del Vino celebra 10 anni di storia - Tre giorni all'insegna della convivialità del vino a Verona dall'11 al 13 ottobre per il ritorno di Hostaria, la rassegna wine&food che nelle scorse edizioni (questa è la numero 10) ha richiamato nel ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hostaria Verona 2025 Citt224