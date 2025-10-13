Hooligan è il nuovo singolo di Federica Abbate

Milano, 13 ott. (askanews) – Un amore che non conosce logica, che ti travolge senza chiedere permesso e ti fa schiantare contro un muro. È questa l’anima di “Hooligan” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Federica Abbate, fuori venerdì 17 ottobre in radio e in digitale. Federica, da anni tra le penne più influenti della scena musicale italiana, compie un nuovo passo nel suo percorso, confermando la sua cifra artistica e la capacità di trasformare in musica le emozioni più autentiche. Dopo il singolo “Tilt”, con “Hooligan” Federica mostra una nuova sfumatura di sé: energica, istintiva, libera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it