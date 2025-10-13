Hojlund poteva giocare all’Inter oggi se Chivu non avesse preferito Pio Esposito

Hojlund è la vera sorpresa del mercato del Napoli. Il danese è arrivato alla fine per risolvere l’emergenza nata dopo l’infortunio di Lukaku e nessuno si aspettava il suo impatto dirompente. Ma attenzione, la Gazzetta dello Sport rivela oggi che Hojlund poteva essere dell’Inter oggi se Chivu non gli avesse preferito Pio Esposito. Leggi anche: Hojlund il nuovo Mertens, dalle emergenze nascono i fior “La mossa strategicamente più significativa, tuttavia, il romeno l’ha fatta prima ancora che questo 2025-26 prendesse il via. Perché c’è stato un momento in cui l’Inter si è trovata di fronte a un delicatissimo bivio: da una parte la scommessa Pio, dall’altra la possibilità di rinforzarsi con Hojlund, quando il danese non era ancora nel mirino delNapoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

