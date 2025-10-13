Rasmus Hojlund è la sorpresa del Napoli in questa stagione. Il danese è arrivato in estate per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Lukaku e ha avuto un impatto travolgente. Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il suo futuro avrebbe potuto prendere un’altra strada. Proprio durante l’ultima finestra di mercato, Cristian Chivu, tecnico dell’ Inter, ha preso un’altra decisione, rinunciando di fatto al danese. Una scelta che ha cambiato i piani di Milano e ha aperto le porte della rinascita del centravanti al Maradona. Un bivio decisivo tra Appiano e il Maradona. La ricostruzione parte da un momento chiave dell’ultima estate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund, il retroscena: Chivu decisivo per il suo approdo al Napoli