Hojlund il nuovo Mertens dalle emergenze nascono i fior Carratelli
Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport scrive di Hojlund, della colonia danese in Italia, delle emergenze che svelano destini inaspettati. Ne riportiamo due estratti: Celebrazione del caso e delle coincidenze infortunistiche del pallone che cambiano destini e centravanti nel ricordo del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro di Arkadiusz Milik che bloccò l’attaccante polacco e, al suo posto, rivelò al mondo Dries Mertens di un metro e sessantanove, centravanti tascabile e irresistibile, artista dei gol di fantasia e sentimento, cannoniere assoluto della storia azzurra, e dell’infortunio dell’immenso Romelu Lukaku quest’anno, a metà agosto, nell’amichevole contro l’Olympiacos, colpito alla coscia sinistra, che ha richiesto l’ingaggio immediato di Rasmus Hojlund, sottraendolo allo United, sulla sponda malinconica di Manchester, e, sopravanzando l’interesse di Juventus e Milan, l’ha catturato di là del fiume Volturno e tra gli alberi del Napoli Training Center. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hojlund - nuovo
Milan, non si sblocca Hojlund: l’argentino nome nuovo per l’attacco
Milan, Hojlund o Vlahovic? No, spunta il nuovo centravanti a sorpresa
Milan, svolta Hojlund? Nome nuovo sul mercato e ritorno di fiamma!
#Hojlund continua a brillare A segno di nuovo con la Danimarca - X Vai su X
Si paventava l'ipotesi di un trio Neres-Hojlund-Politano con De Bruyne in panchina e McTominay stile anno scorso. L'allenatore parrebbe ora di nuovo intenzionato al solito undici, con Savic in porta - facebook.com Vai su Facebook
Hojlund il nuovo Mertens, dalle emergenze nascono i fior (Carratelli) - Ode all’emergenza che produce sorpresa e meraviglia e che lanciò sulla scena Mertens nove anni fa e Hojlund ... Come scrive ilnapolista.it
Conte cerca nuovi gol per il Napoli: tentazione Hojlund già a Firenze - Anzi, ieri ha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno per mettersi a disposizione di Antonio ... Secondo gazzetta.it