Hojlund i gol e il ketchup | il post social del centravanti del Napoli

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei reti nelle ultime quattro partite tra club e nazionale. Rasmus Hojlund non si ferma più. Il centravanti del Napoli sta vivendo un momento magico, dopo i tre gol siglati con la Danimarca contro Bielorussia e Grecia.Il 22enne attaccante ha celebrato questa sorta di ‘stato di grazia’ con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hojlund - ketchup

hojlund gol ketchup postHojlund non si ferma più: “Il gol è come il ketchup: una volta arrivato continua ad arrivare” - Ottobre d’oro per l’attaccante, che continua a segnare tra Napoli e nazionale danese. Lo riporta msn.com

hojlund gol ketchup postHojlund, tra ketchup e gol non ha intenzione di fermarsi - Per gli attaccanti si può dire altra partita, altro gol. ilnapolionline.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Gol Ketchup Post