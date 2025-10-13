Hojlund i gol e il ketchup | il post social del centravanti del Napoli

Sei reti nelle ultime quattro partite tra club e nazionale. Rasmus Hojlund non si ferma più. Il centravanti del Napoli sta vivendo un momento magico, dopo i tre gol siglati con la Danimarca contro Bielorussia e Grecia.Il 22enne attaccante ha celebrato questa sorta di ‘stato di grazia’ con un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it