Hockey prato | i convocati dell’Italia per una doppia amichevole con la Spagna

Appuntamento importante per la Nazionale maschile di hockey su prato. Gli azzurri di Gianluca Cirilli volano in Spagna a Terrassa ad affrontare il 28 e 29 ottobre la squadra di casa in due amichevole: sfide di lusso, contro la compagine numero cinque del ranking Mondiale. Andiamo a scoprire i convocati: PORTIERI: BALLARINI AGUSTIN, DELL'ANNO ANDREA DIFENSORI: CARTA GIAIME, CAVALLINI DANIELE, CLEMENT GERONIMO, FRASCINO GIANLUCA, MUZZIOLI ALESSANDRO, UGHETTO ALBERTO, VALENTINO LUCA CENTROCAMPISTI: AMOROSINI MATTIA, GARBACCIO MARCO, HARTE FACUNDO, MORETTO MARCO, PALUMBO LEONARDO ATTACCANTI: AROSIO DAVIDE, BROCCO CLAUDIO, DIONISI VICI FELIX, GIULIANI DAVIDE, FAGGIAN GIOVANNI, IOSSA VALERIO.

