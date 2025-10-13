Hockey pista | Trissino batte Novara nella domenica di Serie A1

Si conclude senza sorprese il primo weekend dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Oggi, domenica 12 ottobre, in occasione delle ultime due partite in programma Trissino ha battuto senza patemi Novara, mentre Lodi ha espugnato il campo di Castiglione. La squadra veneta nello specifico si è imposta per 5-1 contro gli avversari piemontesi, conducendo una disputa mai messa in discussione affidandosi alle reti di Mendez Ortis, Pereira Morais (doppietta per lu), Cocco, Moyano e Pinto Almeida. In scioltezza anche Lodi che, dopo essersi trovata sul parziale di 1-3 ha letteralmente dilagato arrivando a sconfiggere gli avversari per 1-6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Trissino batte Novara nella domenica di Serie A1

In questa notizia si parla di: hockey - pista

