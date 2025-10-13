Hockey A1 | l' Azzurra Novara ko a casa del Trissino campione d' Italia
Inizio difficile per la Tr Azzurra Novara nel campionato di serie A1 di hockey. Per il debutto la squadra è stata impegnata in casa dei "marziani" del Trissino, campioni d’Italia uscenti, freschi vincitori della Supercoppa italiana e soprattutto capaci di vincere la bellezza di 10 trofei nelle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: hockey - azzurra
? ? ? Azzurra Novara Campionato Nazionale Serie A1 ? 1° Giornata di Andata Domenica 12 Ottobre 2025 Ore 18:00 Pala Dante Trissino (VI) Ticket Line: https://www.hockeytrissino.it/biglietti/ #HockeyT - facebook.com Vai su Facebook
Hockey A1: l'Azzurra Novara ko a casa del Trissino campione d'Italia - Per il debutto la squadra è stata impegnata in casa dei "marziani" del Trissino, campioni d’Italia uscenti, freschi ... Scrive novaratoday.it
Hockey pista: il turno iniziale della Serie A1 vede esultare Valdagno, Sarzana, Follonica e Viareggio - 2026 di hockey su pista ha mandato in scena altre 4 partite nel turno inaugurale di ... Segnala oasport.it