‘Ho portato la pace eterna in Israele e… quell’altro posto’ Il discorso di Trump spiegato facile
Trump parla per più di un’ora senza mai citare la Palestina. Sintesi del suo discorso che ho ascoltato con la massima attenzione: Ciao, sono il presidente degli Stati Uniti, ho portato la “Pace Eterna” in Israele e già che ci sto in tutto il Medio Oriente: “una nuova età dell’oro”. Sono venuto ad annunciarlo qui al parlamento Israeliano dove ho parlato per più di un’ora: 66 minuti, spiegando che ho consigliato io a Bibi, dopo due anni, di smetterla di “Uccidere e uccidere e uccidere” con le armi mie che modestamente sono le mejo armi al mondo e raccontando il simpatico aneddoto di Bibi che mi chiama di continuo per chiedermi quest’arma e quell’altra che io manco sapevo che armi erano e però gliele davo uguale – le risate! – e lui giù a “uccidere e uccidere e uccidere” fino a quando gli ho detto: “ Bibi, dammi retta un attimo, stammi a sentire, ora basta uccidere uccidere uccidere, dai! Ora goditi la vittoria! Pensa a quante cose può fare se non devi preoccuparti di difenderti e di offendere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gli Usa sanzionano Olp e Anp: “Ostacolano la pace. Hanno portato il conflitto davanti alla Corte penale internazionale e a quella dell’Aja”
Gaza, gli Usa sanzionano anche Anp e Olp dopo Francesca Albanese: “Ostacolano la pace, hanno portato il conflitto alla Corte dell’Aja”
La Flotilla ha portato milioni di giovanissimi a decidere che costruire la pace senza violenza è possibile
In marcia per la pace! ? Oggi abbiamo portato il nostro messaggio contro il genocidio a Gaza e tutte le guerre alla storica marcia @perugiassisi, dalle strade di Perugia fino alle mura della Rocca di Assisi, insieme ad attiviste e attivisti da tutta Italia. Al govern - X Vai su X
