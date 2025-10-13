Enzo Iacchetti non si è mai tirato indietro per esprimere tutte le proprie critiche contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Così il conduttore e attore è tornato a parlare della questione nell’ultima puntata del podcast “Tintoria”, disponibile dal 14 ottobre in streaming. L’occasione è la presentazione del libro “25 minuti di felicità”. “Non bisogna cercare un contraddittorio davanti a una situazione grave in cui c’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno. – ha affermato – Non deve esserci una persona in un programma televisivo che dice che questo non è vero. C’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno, nessuno può dire che questo non è vero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho manifestato contro i nazisti che uccisero milioni di ebrei. Hitler li voleva estinguere, la stessa cosa vuole fare Netanyahu coi palestinesi”: così Enzo Iacchetti