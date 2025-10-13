Ho manifestato contro i nazisti che uccisero milioni di ebrei Hitler li voleva estinguere la stessa cosa vuole fare Netanyahu coi palestinesi | così Enzo Iacchetti
Enzo Iacchetti non si è mai tirato indietro per esprimere tutte le proprie critiche contro la guerra di Israele nella Striscia di Gaza. Così il conduttore e attore è tornato a parlare della questione nell’ultima puntata del podcast “Tintoria”, disponibile dal 14 ottobre in streaming. L’occasione è la presentazione del libro “25 minuti di felicità”. “Non bisogna cercare un contraddittorio davanti a una situazione grave in cui c’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno. – ha affermato – Non deve esserci una persona in un programma televisivo che dice che questo non è vero. C’è un pazzo assassino che ammazza le persone ogni giorno, nessuno può dire che questo non è vero”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: manifestato - nazisti
Decine di migliaia di persone hanno manifestato sabato, nella capitale georgiana Tbilisi, per protestare contro le politiche del partito al governo Sogno georgiano, che secondo l'opposizione sta allontanando il Paese dall'adesione all'Unione europea ? https Vai su Facebook
Il Dortmund contro i nazisti: un VIDEO esilarante per buttarli fuori dal calcio - Il club vice campione di Germania si schiera e, con un esilarante video, prende nettamente posizione contro i neonazisti ... Si legge su calciomercato.com