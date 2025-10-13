Ho lasciato lì mia figlia col cancro I racconti delle persone sfollate da Gaza City

Il 1° ottobre il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha pubblicato su X il seguente testo: “Questa è l’ultima opportunità per gli abitanti di Gaza City che vogliono farlo di andare a sud e di lasciare i terroristi di Hamas da soli a Gaza City a vedersela con le azioni delle Forze di difesa israeliane, che proseguono a pieno ritmo. Chi rimarrà a Gaza City sarà un terrorista e un sostenitore del terrorismo”. Il livello d’impunità garantito negli ultimi due anni ai leader israeliani è arrivato al punto che il ministro della Difesa ha potuto diffondere una dichiarazione che annulla uno dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario: l’obbligo di distinguere sempre tra obiettivi civili e obiettivi militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

