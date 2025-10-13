Ho la fruttofobia | sudo divento super nervosa e ansiosa C’è questa sensazione di disgusto che mi fa impazzire | la storia di Amber Wilson è virale su TikTok

Amber Wilson, donna con una fobia della frutta fin dalla nascita, è diventata virale su TikTok dopo aver condiviso i suoi tentativi di superare la paura. Il video più seguito mostra Wilson mentre prova a mordere un pezzo di ananas, con il marito che la accompagna parlando della consistenza, accompagnato dalla didascalia: “terapia d’urto per la mia fruttofobia “. “È nato così, credeteci o no,” racconta Wilson. “Mia madre mi dava omogeneizzati, ma ogni volta che cercava di farmi passare ai cibi solidi, andavo nel panico appena li avvicinava a me.” La fobia, spiega, provoca una forte reazione fisica: “Sudo, divento super nervosa e ansiosa, e c’è questa sensazione di disgusto che mi fa impazzire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

