Hero Xpulse 200 4V e Hunk 440 il colosso indiano sbarca in Italia con due succulenti novità che strizzano l’occhio ai giovani

Hero MotoCorp, colosso motociclistico indiano e il più grande produttore mondiale di veicoli a due ruote, in occasione di un evento svoltosi a Milano ha annunciato il suo ingresso ufficiale in Italia. Con alle spalle oltre 125 milioni di clienti sparsi per tutto il globo, L’azienda asiatica festeggia l'ingresso nel suo 49° mercato internazionale con alle palle due centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia in Germania e in India, soluzioni di mobilità intelligenti, sostenibili e pronte per il futuro, in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di una variegata schiera di motociclisti. Per la distribuzione sul mercato italiano, la Hero MotoCorp Ltd si è affidata alle solide ed efficienti competenze della Pelpi International, uno dei maggiori distributori italiani di vendita assistenza e ricambi per moto e scooter in tutta Italia, che può contare su una capillare rete di oltre 120 concessionari sparsi lungo tutto lo Stivale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

