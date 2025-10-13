Helena Prestes e Javier Martinez fanno volare il brand ‘Terni’ in tutto il mondo | i nuovi ‘testimonial’ della città

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane coppia è arrivata da qualche settimana a Terni. Lei è una modella brasiliana lui uno schiacciatore. Helena Prestes e Javier Martinez sono due volti molto noti della televisione poiché hanno partecipato a talent di successo e soprattutto sono fidanzati, diventando una coppia modello. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: helena - prestes

Helena Prestes annuncia e spiazza: “Sto affrontando una questione molto importante”

Helena Prestes smentisce la gravidanza e si arrabbia con i fan per la mancanza di tatto

Helena Prestes smentisce la gravidanza e si arrabbia con i fan per la mancanza di tatto

helena prestes javier martinezHelena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di un’ex gieffina: “Hanno diversi progetti” - Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata della scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Lo riporta ilsipontino.net

helena prestes javier martinezJavier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: “Dopo il Grande Fratello…” - Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. ilsipontino.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Helena Prestes Javier Martinez