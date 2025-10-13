Helena Prestes e Javier Martinez fanno volare il brand ‘Terni’ in tutto il mondo | i nuovi ‘testimonial’ della città
Una giovane coppia è arrivata da qualche settimana a Terni. Lei è una modella brasiliana lui uno schiacciatore. Helena Prestes e Javier Martinez sono due volti molto noti della televisione poiché hanno partecipato a talent di successo e soprattutto sono fidanzati, diventando una coppia modello. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: helena - prestes
Helena Prestes annuncia e spiazza: “Sto affrontando una questione molto importante”
Helena Prestes smentisce la gravidanza e si arrabbia con i fan per la mancanza di tatto
Helena Prestes smentisce la gravidanza e si arrabbia con i fan per la mancanza di tatto
Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo oggi hanno parlato della loro relazione che prosegue a gonfie vele dopo aver superato un momento difficile, segnato dagli incontri tra la Prestes e il suo ex Carlo Motta. Come ha deciso di perdonarla e quali Vai su Facebook
Helena Prestes - X Vai su X
Helena Prestes e Javier Martinez, la rivelazione di un’ex gieffina: “Hanno diversi progetti” - Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata della scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi. Lo riporta ilsipontino.net
Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: “Dopo il Grande Fratello…” - Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. ilsipontino.net scrive