HEIDI – Una nuova avventura | svelato il poster Il film d’animazione al cinema dal 6 novembre

Il viaggio di Heidi torna sul grande schermo in una veste inedita. HEIDI – Una nuova avventura, diretto da Tobias Schwarz e ispirato al classico di Johanna Spyri, arriverà nei cinema italiani dal 6 novembre distribuito da Adler Entertainment. Svelato oggi il poster italiano, che introduce il cuore tematico del film: un racconto contemporaneo sulla tutela dell'ambiente e sul delicato equilibrio tra umanità e natura.

