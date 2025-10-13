Hayden Paddon show in Nuova Zelanda
L’ex Campione europeo stravince tutte le prove a Tauranga e trionfa nel Battery Town Rally Bay of Plenty in attesa di tornare sugli asfalti dell’Ogliastra al Rally Terra Sarda In attesa di vederlo sfrecciare sugli asfalti ogliastrini del Rally Terra Sarda, Hayden Paddon ha dato spettacolo sull’altra parte del globo. Il pilota neozelandese ha letteralmente . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: hayden - paddon
Hayden Paddon torna in Sardegna
Hayden Paddon torna nel TER al Rally Terra Sarda
Pirelli conquista la classifica tyre manufacturers del campionato europeo Fia ERC Dopo aver conquistato per due anni consecutivi il titolo piloti del Campionato Europeo FIA ERC con la Hyundai di Hayden Paddon, Pirelli aggiunge al suo palmarès anche la vit - facebook.com Vai su Facebook