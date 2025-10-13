Hayden Paddon show in Nuova Zelanda

L’ex Campione europeo stravince tutte le prove a Tauranga e trionfa nel Battery Town Rally Bay of Plenty in attesa di tornare sugli asfalti dell’Ogliastra al Rally Terra Sarda In attesa di vederlo sfrecciare sugli asfalti ogliastrini del Rally Terra Sarda, Hayden Paddon ha dato spettacolo sull’altra parte del globo. Il pilota neozelandese ha letteralmente . 🔗 Leggi su Tuttorally.news