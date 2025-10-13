Hasa un futuro già scritto | il Napoli sa già cosa vuole fare

I partenopei sembrano indirizzati verso una direzione specifica con Luis Hasa, centrocampista italo albanese che ha iniziato bene la propria stagione in prestito alla Carrarese Inizio promettente Ne abbiamo già parlato, ma ci sono comunque aggiornamenti sulla situazione di Luis Hasa. Le ultime prestazioni del calciatore di proprietà del Napoli, infatti, sembrano essere incoraggianti e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it