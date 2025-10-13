Hasa un futuro già scritto | il Napoli sa già cosa vuole fare
I partenopei sembrano indirizzati verso una direzione specifica con Luis Hasa, centrocampista italo albanese che ha iniziato bene la propria stagione in prestito alla Carrarese Inizio promettente Ne abbiamo già parlato, ma ci sono comunque aggiornamenti sulla situazione di Luis Hasa. Le ultime prestazioni del calciatore di proprietà del Napoli, infatti, sembrano essere incoraggianti e . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: hasa - futuro
Dai dati alle decisioni: il futuro delle imprese passa da qui. Con SAP Business AI, l’intelligenza artificiale entra nei processi aziendali reali. Ne parliamo sul blog ?https://allos.it/blog/sap-business-ai/… #SAP #BusinessAI #Innovation #ArtificialIntelligence - X Vai su X
Futuro incerto per Horner: tante voci, nessuna conferma Dopo l’uscita di scena da Red Bull al termine del GP di Silverstone, il nome di Christian Horner continua a circolare nel paddock. Alpine, Williams, Aston Martin, Haas e persino un possibile 12° team tr - facebook.com Vai su Facebook
Hasa, un futuro già scritto: il Napoli sa già cosa vuole fare - I partenopei sembrano indirizzati verso una direzione specifica con Luis Hasa, centrocampista italo albanese che ha iniziato bene la propria stagione in ... Scrive dailynews24.it