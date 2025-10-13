Hasa dalla Juve Next Gen alla Carrarese sognando la A da protagonista

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Ora in B studia per diventare grande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

hasa dalla juve next gen alla carrarese sognando la a da protagonista

© Gazzetta.it - Hasa, dalla Juve Next Gen alla Carrarese sognando la A da protagonista

In questa notizia si parla di: hasa - juve

hasa juve next genLa giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Ora in B studia per diventare grande - La giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Lo riporta gazzetta.it

hasa juve next genHasa torna sull’esperienza alla Juventus Next Gen: «Cresciuto umanamente oltre che dal punto di vista calcistico». Poi parla così delle seconde squadre - Hasa, del Napoli e in prestito alla Carrarese, elogia il percorso fatto alla Juventus Next Gen, sottolineando l’importanza della Serie C per la sua crescita Luis Hasa, ex centrocampista della Juventus ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Hasa Juve Next Gen