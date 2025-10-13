Hasa dalla Juve Next Gen alla Carrarese sognando la A da protagonista
La giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Ora in B studia per diventare grande. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: hasa - juve
Luis Hasa a Goal: 'La Juventus? Peccato non essere entrato' poi racconta l'incontro con Cristiano Ronaldo - facebook.com Vai su Facebook
#Hasa torna a parlare della #Juventus ? Le sue dichiarazioni - X Vai su X
La giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Ora in B studia per diventare grande - La giovane mezzala fondamentale nella squadra di Calabro ha festeggiato lo scudetto a Napoli da comprimario. Lo riporta gazzetta.it
Hasa torna sull’esperienza alla Juventus Next Gen: «Cresciuto umanamente oltre che dal punto di vista calcistico». Poi parla così delle seconde squadre - Hasa, del Napoli e in prestito alla Carrarese, elogia il percorso fatto alla Juventus Next Gen, sottolineando l’importanza della Serie C per la sua crescita Luis Hasa, ex centrocampista della Juventus ... Da juventusnews24.com