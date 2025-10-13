Harry Potter | Keira Knightley non sapeva del boicottaggio a JK Rowling prima di doppiare gli audiolibri

L'attrice di Pirati dei Caraibi e Black Doves non aveva idea delle polemiche legate alla scrittrice della saga e l'ha scoperto solo recentemente Keira Knightley, star di Pirati dei Caraibi, è una delle ultime celebrità ad aver aderito alla nuova versione audio di Audible dei sette libri della serie best seller di J.K. Rowling dedicata a Harry Potter. L'attrice doppia Dolores Umbridge, una delle antagoniste più temute del Ministero della Magia a partire dal quinto libro. Ma a differenza del suo personaggio, la quarantenne candidata all'Oscar ha espresso il suo invito alla pace, alla luce delle critiche che accusano l'autrice di impegnarsi in politiche anti-transgender. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

