L’atteso reboot di Harry Potter della HBO sta già generando un forte buzz per le sue deviazioni creative rispetto alla saga cinematografica originale. Le anticipazioni includono l’apparizione di Voldemort molto prima del previsto e la confermata presenza di Nicolas Flamel – personaggi precedentemente omessi o marginali. Si vocifera anche del recupero di sequenze e personaggi tagliati, come l’irrefrenabile Pix, dimostrando che la serie mira a sfruttare il formato televisivo per una narrazione più completa, nonostante le iniziali perplessità (come quelle del regista originale Chris Columbus). Un personaggio dimenticato torna: Jake Curran è il Centauro Ronan. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: Jake Curran si aggiunge al cast come Ronan il Centauro, personaggio che mancava nei film