Hanno iniziato a baciarsi ho riconosciuto Justin Trudeau dal tatuaggio sul braccio | Katy Perry paparazzata in intimità con l’ex premier canadese

Katy Perry e Justin Trudeau sono stati avvistati insieme sullo yacht della cantante al largo della costa di Santa Barbara, California, confermando le speculazioni su una possibile relazione. Secondo un testimone, “Ha avvicinato la sua barca a una piccola imbarcazione pubblica per l’osservazione delle balene, poi hanno iniziato a baciarsi ”. Il testimone ha aggiunto: “Non avevo capito con chi fosse fino a quando non ho visto il tatuaggio sul braccio del ragazzo, e ho subito realizzato che era Justin Trudeau ”. La coppia era già stata vista insieme alla fine di luglio, durante una cena al ristorante Le Violon di Montreal, in Canada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

