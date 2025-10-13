Hamnet Chloé Zhao parla del superpotere di essere una regista neurodivergente | Ho un’estrema sensibilità

Durante una conversazione al BFI London Film Festival 2025, Chloé Zhao ha parlato del suo modo unico di dirigere, spiegando come la sua neurodivergenza le conferisca una profonda sensibilità emotiva, capace di trasformare la dissonanza tra verità e finzione in pura autenticità cinematografica. Tra sincerità e ironia, Chloé Zhao ha raccontato al pubblico londinese la propria esperienza di regista neurodivergente, svelando come questa condizione abbia influenzato profondamente il suo approccio al cinema. Presentando il suo nuovo film Hamnet, l'autrice di Nomadland ha definito la propria sensibilità "una superpotenza" più che una diversità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

