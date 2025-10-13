Si chiama HAMBURGO il progetto solista di Nicola Martini (classe 1990), producer, autore e regista che intreccia elettronica, dancehall e synth-pop con una penna intima e diretta. La sua definizione preferita è spiazzante e precisa: “musica da cameretta da ascoltare a volume fortissimo”. Cassa dritta e confessioni sussurrate, drop luminosi e miniature sentimentali: HAMBURGO abita proprio lì, nella soglia in cui una traccia fa ballare ma – subito dopo – costringe a fermarsi a pensare. Dalle prime band al nuovo alias. Tra il 2012 e il 2015 Martini percorre la via cantautorale (chitarra + loop station), dividendo palchi con nomi di punta dell’indie italiano e partecipando all’ MTV New Generation Campus. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - HAMBURGO: elettronica confidenziale, concept visivi e un cuore che batte forte – il progetto di Nicola Martini