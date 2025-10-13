Hamas | noi di parolaora tocca a Israele

8.24 "Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell'accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti". Lo afferma Hamas in una nota subito dopo il rilascio dei primi sette ostaggi israeliani. Tutti i 1.966 detenuti palestinesi rilasciati nell'ambito dell'accordo sulla liberazione degli ostaggi sono a bordo dei bus che li porteranno a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Lo ha detto una fonte coinvolta nell'operazione, secondo quanto riferisce il Times of israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele-Hamas, l'Idf entra a Gaza: "Potente attacco alla City nella notte". L'Onu: "È genocidio" - Guerra tra Israele e Hamas a Gaza oggi 16 settembre 2025: l'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni in quello che definisce l'ultimo assalto a ...

Offensiva Gaza, risoluzione Onu per fermare Israele: veto Usa, l'unico no. Trump: in disaccordo con Starmer sulla Palestina - Roma, 18 settembre 2025 – È iniziata all'alba una nuova ondata di attacchi israeliani: colpite le aree dei pochi ospedali ancora in funzione, mentre l'Idf prosegue l'attacco via terra su Gaza City.