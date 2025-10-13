Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi famiglie ostaggi accusano

(Adnkronos) – Hamas consegnerà oggi solo quattro corpi di ostaggi deceduti. E' la denuncia dell'Hostages and Missing Families Forum, che stigmatizza la "violazione dell'accordo" previsto dal piano di pace per Gaza. L'intesa tra Israele e Hamas prevede la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti durante la prigionia. "Le famiglie degli ostaggi sono rimaste scioccate e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

