Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi famiglie ostaggi accusano
(Adnkronos) – Hamas consegnerà oggi solo quattro corpi di ostaggi deceduti. E' la denuncia dell'Hostages and Missing Families Forum, che stigmatizza la "violazione dell'accordo" previsto dal piano di pace per Gaza. L'intesa tra Israele e Hamas prevede la restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti durante la prigionia. "Le famiglie degli ostaggi sono rimaste scioccate e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: hamas - viola
Cohen era stato catturato da Hamas nel 2023 dal suo carro armato in fiamme al confine con la Striscia, mentre Ohel, pianista, era stato rapito al festival Nova Vai su Facebook
FESTEGGIAMENTI” PER HAMAS E PER IL MASSACRO DEL 7 OTTOBRE? REMIGRAZIONE PER GLI ORGANIZZATORI. il gruppo dei giovani palestinesi a Bologna ha organizzato una manifestazione in piazza per “festeggiare” il 7 ottobre. È inaccettabile - X Vai su X
“Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi”, famiglie ostaggi accusano - Nel corso della giornata, Hamas ha liberato 20 ostaggi, gli unici in vita dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Secondo msn.com
**Mo: forum ostaggi, 'Hamas viola accordi, oggi saranno restituiti solo 4 corpi'** - Lo ha dichiarato l'Hostages and Missing Families Forum, definendo questa decisione una "violazione ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it