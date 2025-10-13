Hamas rilascia sette ostaggi israeliani | Una mattina di grande speranza

Hamas consegna sette ostaggi alla Croce Rossa: Israele si prepara allo scambio di prigionieri e all’avvio del cessate il fuoco. Hamas ha rilasciato questa mattina i primi sette ostaggi israeliani, consegnandoli alla Croce Rossa internazionale nel nord della Striscia di Gaza. Si tratta del primo passo di un accordo di pace che potrebbe segnare una svolta decisiva nel conflitto israelo-palestinese. Secondo fonti israeliane e arabe, gli ostaggi sono in buone condizioni e “camminano autonomamente”. I nomi dei liberati sono: Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

