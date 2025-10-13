Hamas rilascia i primi ostaggi di Israele | chi sono come stanno e le loro prime parole

Un’alba che molti in Israele ricorderanno per sempre. Dopo settimane di attesa e di trattative serrate, Hamas ha rilasciato i primi sette ostaggi israeliani, aprendo così la strada a quella che sembra la più concreta speranza di pace dall’inizio del conflitto. La notizia è arrivata all’alba da Gaza City, dove la Croce Rossa ha preso in consegna il gruppo di ostaggi, immediatamente trasferiti verso le postazioni dell’Idf per le prime cure e verifiche mediche. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso nella gremita Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, dove migliaia di persone avevano trascorso la notte in attesa di un segnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it