Hamas rilascia i primi ostaggi di Israele | chi sono come stanno e le loro prime parole
Un’alba che molti in Israele ricorderanno per sempre. Dopo settimane di attesa e di trattative serrate, Hamas ha rilasciato i primi sette ostaggi israeliani, aprendo così la strada a quella che sembra la più concreta speranza di pace dall’inizio del conflitto. La notizia è arrivata all’alba da Gaza City, dove la Croce Rossa ha preso in consegna il gruppo di ostaggi, immediatamente trasferiti verso le postazioni dell’Idf per le prime cure e verifiche mediche. L’annuncio è stato accolto da un lungo applauso nella gremita Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv, dove migliaia di persone avevano trascorso la notte in attesa di un segnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: hamas - rilascia
Netanyahu: Non vogliamo occupare Gaza ma liberarla, guerra finisce se Hamas rilascia ostaggi – Il video
Katz, distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi
Gaza, il ministro israeliano Katz promette: “Distruggeremo la città se Hamas non rilascia ostaggi. Si apriranno le porte dell’inferno”
#NEWS - #Hamas rilascia gli ostaggi, in sette consegnati alla #CroceRossa. Sono Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor. Liberati a nord di #Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. #Herzog: ' - X Vai su X
Israele e Hamas si sono scambiati "liste di prigionieri da rilasciare", ha dichiarato all'Afp un leader di Hamas. "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Israele ha posto però il veto al rilascio di Marwan Barghouti e Ahmad Saadat nello scam - facebook.com Vai su Facebook
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... Come scrive leggo.it
Gaza, Hamas rilascia i primi 7 ostaggi: attesa per il summit a Sharm el-Sheikh - Gaza, primi ostaggi liberi: Hamas consegna sette prigionieri alla Croce Rossa. Segnala notizie.it