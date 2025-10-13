hamas rilascia gli altri 13 ostaggi tutti i rapiti sono stati liberati

Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. L’accordo è stato approvato dal governo Netanyahu giovedì sera. Sono stati consegnati i 20 prigionieri vivi. Nessuno degli anziani rapiti il 7 ottobre è sopravvissuto e donne e bambini sono stati liberati negli scambi precedenti o sono morti. 11.12 Esulta Giorgia Meloni Arriva anche il messaggio della premier, Giorgia Meloni, dopo la liberazione degli ostaggi: “Oggi – ha scritto su X – è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del presidente americano Donald Trump”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

