Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi tutti i rapiti sono stati liberati
Nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla «prima fase» del piano di pace proposto dagli Usa. L’accordo è stato approvato dal governo Netanyahu giovedì sera. Sono stati consegnati i 20 prigionieri vivi. Nessuno degli anziani rapiti il 7 ottobre è sopravvissuto e donne e bambini sono stati liberati negli scambi precedenti o sono morti. 11.12 Esulta Giorgia Meloni Arriva anche il messaggio della premier, Giorgia Meloni, dopo la liberazione degli ostaggi: “Oggi – ha scritto su X – è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del presidente americano Donald Trump”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: hamas - rilascia
Netanyahu: Non vogliamo occupare Gaza ma liberarla, guerra finisce se Hamas rilascia ostaggi – Il video
Katz, distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi
Gaza, il ministro israeliano Katz promette: “Distruggeremo la città se Hamas non rilascia ostaggi. Si apriranno le porte dell’inferno”
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi: tutti i 20 rapiti ancora in vita sono stati liberati Le news in diretta: https://fanpa.ge/U8E3M - X Vai su X
FOTO | Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi ancora in vita #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2025/10/13/medio-oriente-hamas-rilascia-i-20-ostaggi-ancora-in-vita_66506fa3-fc5d-4b65-b364-37bab93ceea5.html - facebook.com Vai su Facebook
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Come scrive ansa.it
È cominciato il rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi, mentre Trump è sbarcato in Medio Oriente - Intanto migliaia di palestinesi stanno rientrando nelle città del nord della Striscia trovando morte e distruzione, nel tentativo di recuperare i morti dalle macerie. Scrive wired.it