Hamas restituisce i corpi di quattro ostaggi | Trump alla Knesset | Non finisce solo la guerra finisce l' era del terrore | È già cominciata la fase 2 dell' accordo per Gaza
Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: hamas - restituisce
“Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi”, famiglie ostaggi accusano
Le prime immagini degli ostaggi rilasciati da Hamas, affidati alla Croce rossa e presi, successivamente, in consegna dall’Idf. “È ufficiale: non ci sono più ostaggi israeliani vivi nelle mani di Hamas” scrive sui social l’esercito israeliano. La restituzione dei corpi d - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza La restituzione dei corpi dei 28 #ostaggi morti in prigionia avverrà nel pomeriggio. Le salme saranno consegnate alla Croce Rossa Internazionale. Hamas ha informato i mediatori, come riferiscono i media israeliani. Nella foto uno degli ostaggi liberat - X Vai su X
"Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi", famiglie ostaggi accusano - Nel corso della giornata, Hamas ha liberato 20 ostaggi, gli unici in vita dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. msn.com scrive
**Mo: forum ostaggi, 'Hamas viola accordi, oggi saranno restituiti solo 4 corpi'** - Lo ha dichiarato l'Hostages and Missing Families Forum, definendo questa decisione una "violazione ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it