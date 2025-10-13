Hamas restituisce i corpi di quattro ostaggi | Trump alla Knesset | Non finisce solo la guerra finisce l' era del terrore | È già cominciata la fase 2 dell' accordo per Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rilasciati da Hamas tutti i venti ostaggi israeliani ancora in vita. Come previsto dall'accordo, liberati quasi duemila detenuti palestinesi: i bus con a bordo i prigionieri sono arrivati a Ramallah. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas restituisce i corpi di quattro ostaggi trump alla knesset non finisce solo la guerra finisce l era del terrore 200 gi224 cominciata la fase 2 dell accordo per gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas restituisce i corpi di quattro ostaggi | Trump alla Knesset: "Non finisce solo la guerra, finisce l'era del terrore" | "È già cominciata la fase 2 dell'accordo per Gaza"

In questa notizia si parla di: hamas - restituisce

“Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi”, famiglie ostaggi accusano

hamas restituisce corpi quattro"Hamas viola accordo e restituisce solo 4 corpi", famiglie ostaggi accusano - Nel corso della giornata, Hamas ha liberato 20 ostaggi, gli unici in vita dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. msn.com scrive

hamas restituisce corpi quattro**Mo: forum ostaggi, 'Hamas viola accordi, oggi saranno restituiti solo 4 corpi'** - Lo ha dichiarato l'Hostages and Missing Families Forum, definendo questa decisione una "violazione ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Restituisce Corpi Quattro