Il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas avverrà in due fasi: la prima alle 8 ora locale nella zona del corridoio di Netzarim, che divide la Striscia di Gaza da est a ovest; la seconda intorno alle 10 ora locale, nella zona di Jan Yunis, a sud, e nei campi al centro dell'enclave, secondo quanto riportato da diversi media. La Croce Rossa Internazionale, che si trova già in territorio di Gaza, coordina la consegna degli ostaggi da parte delle milizie palestinesi e la loro successiva consegna all'esercito israeliano, che li porterà alla base di Reim, vicino al confine. Qui saranno sottoposti a visite mediche e potranno riunirsi con le loro famiglie prima di essere evacuati in elicottero verso gli ospedali alla periferia di Tel Aviv: Sheba, Beilinson e Ichilov.

Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi in via di rilascio