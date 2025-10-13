Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi il rilascio in due fasi tra le 7 e le 10
(Adnkronos) – È atteso alle 7 (ora italiana) di oggi lunedì 13 ottobre l'inizio del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas nella Striscia di Gaza settentrionale. A riferirlo un funzionario della difesa israeliana, il quale ha aggiunto che potrebbero verificarsi dei ritardi e che le informazioni relative agli altri luoghi di consegna degli
Hamas pubblica un nuovo video di due ostaggi: "Netanyahu fermi l'offensiva a Gaza City o moriremo"
Bombe sui grattacieli: "Si apre l'inferno a Gaza City". E Hamas pubblica un video di due ostaggi nel centro della città
“Hamas si nasconde dietro il dolore dei palestinesi. In atto una guerra cognitiva per manipolare l’opinione pubblica occidentale”
MEDIO ORIENTE | L'ala militare di Hamas ha pubblicato l'elenco dei 20 ostaggi israeliani che saranno rilasciati vivi oggi.
Due ore più tardi, Trump pubblica un annuncio in cui anticipa tutti: «Israele e Hamas hanno firmato la prima fase di un accordo di pace».
Hamas pubblica la lista di 20 ostaggi vivi in via di rilascio. Centinaia in piazza - Dall'alba di oggi centinaia e centinaia di persone stanno confluendo in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv in attesa del rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas.
