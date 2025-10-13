Hamas libera gli ostaggi e occupa Gaza l’accordo per la tregua passa alla fase 2

Nella mattinata del 13 ottobre è avventa la liberazione dei primi sette ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza, come parte dell’accordo raggiunto dalle due parti sulla tregua. Israele si prepara ad accoglierli, mentre il presidente americano Donald Trump è in volo per Tel Aviv. Con gli ostaggi liberi, l’accordo per la tregua dovrebbe passare alla fase due, che prevede il ritiro da parte della Striscia di Gaza dell’esercito israeliano e la creazione di un nuovo governo per la regione, “apolitico e tecnocratico”, che guidi la ricostruzione sotto il controllo del “Consiglio di Pace” presieduto da Trump. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

