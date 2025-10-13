Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi consegnati alle Idf – La diretta

Webmagazine24.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. L'annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi sette rilasciati – inizialmente era stato riferito che ne sarebbero . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - rilasciato

Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu:  cessate il fuoco in 24 ore. Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. «Trump in arrivo domenica» | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

hamas ha rilasciato primiPace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. Secondo tg24.sky.it

hamas ha rilasciato primiHamas ha rilasciato i primi sette ostaggi. Il racconto dell'inviata Silvia Brasca - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Ha Rilasciato Primi