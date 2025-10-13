Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi consegnati alla Croce rossa

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnandoli alla Croce rossa, poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. Lo riportano i media israeliani. L’annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti. I primi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alla Croce rossa

Pace a Gaza, Israele e Hamas firmano l'accordo. Attesa la ratifica del governo di Netanyahu: cessate il fuoco in 24 ore. Ostaggi liberi entro lunedì | Il 53% dei territori all'Idf. Barghouti non verrà rilasciato

Israele e Hamas hanno accettato di attuare la prima fase del piano di pace per Gaza promosso da Trump. Israele, però, non ha rilasciato il prigioniero Marwan Barghuthi, figura di spicco della resistenza palestinese ? https://l.euronews.com/sdup - facebook.com Vai su Facebook

Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi: gli altri liberi tra poche ore. Come scrive tg24.sky.it

Hamas ha rilasciato i primi sette ostaggi. Il racconto dell'inviata Silvia Brasca - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Secondo tg.la7.it