Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi consegnati alla Croce rossa

13 ott 2025

(Adnkronos) – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnandoli alla Croce rossa, poco dopo le 7 di oggi lunedì 13 ottobre. Lo riportano i media israeliani. L’annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti.   I primi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

