hamas ha riconsegnato tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi

Stamattina tutti gli ostaggi israeliani ancora vivi sono stati riconsegnati alle loro famiglie. I venti prigionieri rimasti nelle mani di Hamas fin dal 7 ottobre 2023 sono stati affidati alla Croce Rossa Internazionale in due momenti: i primi sette nella zona settentrionale di Gaza attorno alle 7:00 italiane (le 8:00 locali), gli altri tredici circa tre ore dopo, verso le 10:00 italiane (le 11:00 locali) nel sud della Striscia, a Khan Younis. Sarebbero tutti in buone condizioni. I corpi degli ostaggi deceduti saranno invece restituiti questo pomeriggio, riporta il canale saudita Al-Hadath: dovrebbero essere almeno ventisei, ma di alcuni la localizzazione sarà difficile, ha dichiarato Hamas. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

