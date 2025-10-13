Hamas ha liberato tutti gli ostaggi israeliani vivi
I corpi di quelli deceduti verranno consegnati in un secondo momento L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Gaza, liberato il sacerdote italiano,Israele accusa Hamas: “Gonfiati i numeri di quanti sono morti per la fame”
In piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo è stata trasmessa la telefonata dell'ostaggio non ancora liberato Matan Zangauker da Gaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di
Hamas ha liberato i primi sette ostaggi ancora vivi. Consegnati alla Croce Rossa, sono stati presi in carico dall'esercito israeliano. #Tg1
Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi, tutti i rapiti sono stati liberati - LIVEBLOG - In mattinata la liberazione dei primi sette. Scrive ansa.it
Tutti gli ostaggi (ancora in vita) di Hamas rilasciati dopo due anni. Seguiranno le salme di quelli morti. - I prigionieri, consegnati alla Croce Rossa, sono ora in Israele per le prime cure. Scrive panorama.it