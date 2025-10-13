Hamas ha liberato i primi sette ostaggi

Ilfoglio.it | 13 ott 2025

Dopo 737 giorni e 2 ore di prigionia, Hamas ha liberato i primi sette ostaggi: Matan Angrst, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, i gemelli Gali e Ziv Berman e Guy Gilboa Dalal.

