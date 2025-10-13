Hamas ha liberato i primi sette ostaggi
Dopo 737 giorni e 2 ore di prigionia, Hamas ha liberato i primi sette ostaggi: Matan Angrst, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran, i gemelli Gali e Ziv Berman e Guy Gilboa Dalal.
Gaza, liberato il sacerdote italiano,Israele accusa Hamas: “Gonfiati i numeri di quanti sono morti per la fame”
"Io, padre dell'ostaggio liberato, mi chiedo perché l'Occidente si rivolta contro Israele". Sagui Dekel-Chen rilasciato da Hamas dopo 498 giorni di sequestro, parla il papà Jonathan: "Il 7 ottobre mi sono salvato perché ero negli Stati Uniti. I terroristi facciano torn
#TG2000 - #7ottobre, il racconto dell'ostaggio israeliano liberato. "Trattati come animali" #7ottobre2023 #ostaggi #Hamas #Egitto #pace #MedioOriente #Israele #Trump #pianoTrump #Palestina #Netanyahu #GazaCity #NEWS #TV2000
Hamas ha liberato i primi sette ostaggi - La Croce rossa ha incontrato i terroristi nel nord della Striscia di Gaza. Scrive ilfoglio.it
Gaza, la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani in vita da parte di Hamas: i loro nomi e le immagini dei primi rilasciati - In tre località di Gaza a partire dalle 7 ora italiana, le 8 locali, avviene il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023