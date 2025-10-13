Hamas ha iniziato la liberazione degli ostaggi

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa Internazionale i primi sette ostaggi israeliani ancora prigionieri nella Striscia di Gaza. Si tratta del primo gruppo dei 20 previsti per la giornata, come stabilito dall’ accordo per la fine della guerra mediato dagli Stati Uniti. I prigionieri sono stati affidati alla Croce Rossa, che li trasferirà all’esercito israeliano per il successivo trasporto negli ospedali predisposti in Israele. Il presidente americano Donald Trump ha seguito il rilascio in diretta dall’Air Force One, mentre è in volo verso Israele, dove incontrerà le famiglie degli ostaggi e terrà un discorso al parlamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Hamas ha iniziato la liberazione degli ostaggi

Hamas ha liberato i primi ostaggi, Tel Aviv in festa dopo 737 giorni di attesa: è la prima tappa del piano di pace promosso da Trump - L'attesa è stata lunghissima per le migliaia di persone che si sono radunate nella piazza degli ostaggi a Tel Aviv nella notte, ma finalmente, dopo 737 giorni, è arrivato il momento. Da ildolomiti.it

Gaza, Hamas ha iniziato a liberare gli ostaggi israeliani. I primi sette consegnati alla Croce Rossa - Hamas: "I restanti 13 ostaggi saranno consegnati alle 9". Lo riporta msn.com