Hamas e la resa dei conti nella Striscia con i clan rivali Le ipotesi sul disarmo del gruppo islamista | condizioni e scenari

Iniziata la prima fase del rilascio degli ostaggi israeliani ancora in vita, nonché quello dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, in diverse aree della Striscia di Gaza da almeno una settimana vanno avanti dei durissimi combattimenti: non più tra Forze armate israeliane e movimenti armati palestinesi, o perlomeno non direttamente. L’ultimo a farne le spese, nonché l’ennesimo tra i giornalisti gazawi, è Saleh Al Jafarawi, noto sui social media col nickname di “Mr Fafo”, rimasto vittima a Gaza City di decine di proiettili nel corso di uno scontro a fuoco tra forze della sicurezza interna di Hamas e membri del clan locale dei Doghmush, che secondo diverse fonti locali sarebbero i responsabili diretti della sua uccisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hamas e la resa dei conti nella Striscia con i clan rivali. Le ipotesi sul disarmo del gruppo islamista: condizioni e scenari

