Hamas è la causa di tutto ma che sfiga il Pd e Trump | quindi oggi…

- Ieri alla marcia della pace di Assisi, Francesca Albanese tra le altre cose (no, ‘sto piano di pace a Gaza proprio non le piace): “Guardiamo a quel saio lacero (di San Francesco, ndr ) che ci deve ricordare cosa conta e che dobbiamo liberarci dalle meschinità da cui dipendiamo e per camminare tutti insieme verso la pace. Non c'è problema che non si risolva se non con l’amore. Serve l'umiltà di Francesco, di chi ascolta e tenta di capire prima di discutere e prima di condannare". Non è che sta cercando di ricevere pure la cittadinanza onoraria dal Vaticano? - Le immagini che arrivano da Gaza, comunque, sembrano smentire la “fame” raccontata da Hamas negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas è la causa di tutto, ma che sfiga il Pd e Trump: quindi, oggi…

