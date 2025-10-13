Hallowen in piazzetta al Saval

Pronti per la festa più paurosa dell'anno? Anche quest'anno in collaborazione con Menta & Rosmarino Gastronomia Tavola Calda e Cioccomenta gelateria Saval stiamo preparando una super festa.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2025Appuntamento. 🔗 Leggi su Veronasera.it