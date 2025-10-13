Halloween party 2025 a Borgo Saccardi

Firenzetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween PartyBorgo Saccardi Ex Regina Margherita Ristorante Cocktail bar locale completamente rinnovatoDalle ore 20.30Apericena a buffet 25€ con drink Con tavoli d appoggio liberiOppure formula Cenaservita menu fisso 35€ DALLE 23.00DJ SETIngresso su invito in lista ampio parcheggioINFO E. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: halloween - party

Il party di Halloween, le nozze lampo, le voci di crisi: la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

Frankenstein Junior Halloween Party 2025: il cult di Mel Brooks torna al cinema il 30 e 31 ottobre

Frankenstein Junior | Il grande cult torna al cinema per Halloween Party

halloween party 2025 borgoHalloween 2025 in Italia: notte di magia, brividi e meraviglie - Tra borghi medievali, castelli, giardini e parchi a tema, Halloween 2025 in Italia offre eventi per tutte le età. Segnala siviaggia.it

halloween party 2025 borgoPresentato Halloween 2025 Borgo a Mozzano - Continuità nell’innovare, una tradizione che si rinnova, cambia e cresce: ecco l’edizione 2025 di Halloween Borgo a Mozzano, l’evento ... Secondo giornaledibarga.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Party 2025 Borgo