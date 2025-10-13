Halloween con Lucilla la star dei bambini arriva a Napoli

Lucilla farà tappa a Napoli per l’unico imperdibile appuntamento in Campania del suo tour nei teatri, e per festeggiare Halloween con i più piccoli. Anche quest’anno Lucilla scende dal Sole per festeggiare Halloween, ricorrenza che ormai in Italia rappresenta uno dei momenti più attesi dai bambini. Lo fa con “Halloween con Lucilla”: il nuovo disco . 🔗 Leggi su 2anews.it

